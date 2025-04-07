Россиян попросили расстаться с накопленной мелочью

07.04.2025 | 14:33

В понедельник, 7 апреля, в стране стартует «Монетная неделя». Это акция, во время которой можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги.

Монеты можно принести в банки или же сетевые магазины, сообщили в Центробанке РФ. Кроме того, в отделениях финансовых учреждений есть возможность зачислить полученную сумму на свой счет.

Для обмена необходимо заранее распределить мелочь по номиналу.

Акция завершится 19 апреля.

В прошлом году «Монетную неделю» проводили дважды. В России в оборот вернулось 75 млн монет на сумму 320 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это свыше 5 вагонов железнодорожного состава.