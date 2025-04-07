Россиян попросили расстаться с накопленной мелочью

В понедельник, 7 апреля, в стране стартует «Монетная неделя». Это акция, во время которой можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги.
Монеты можно принести в банки или же сетевые магазины, сообщили в Центробанке РФ. Кроме того, в отделениях финансовых учреждений есть возможность зачислить полученную сумму на свой счет.
Для обмена необходимо заранее распределить мелочь по номиналу.
Акция завершится 19 апреля.
В прошлом году «Монетную неделю» проводили дважды. В России в оборот вернулось 75 млн монет на сумму 320 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это свыше 5 вагонов железнодорожного состава.
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