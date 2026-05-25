Перечислены привычки, защищающие от развития депрессии

5 важных полезных привычек помогают человеку оставаться в «здоровой зоне». При отказе от них уже через 14 дней у 70% развиваются выраженные симптомы депрессии. Таковы результаты нового исследования, проведенного учеными из университета в Австралии, сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

Речь идет о следующих 5 привычках:

1. Реалистичное мышление. Не позитивное, подчеркнула врач, а именно реалистичное. Задача - трезво оценивать ситуацию, не накручивать себя раньше времени, мыслить фактами, а не домыслами.

2. Участие в значимой деятельности. Акцент на слове «значимой»: деятельность должна приносить ощущение смысла. «Это может быть работа, хобби, помощь близким, волонтерство. Без смысла даже продуктивный день оставляет ощущение пустоты», - отметила Зухра Павлова.

3. Наличие целей и планов, причем необязательно глобальных. Якорь мозгу могут дать список дел на день или планы на следующую неделю.

4. Соблюдение здорового распорядка дня. Это важно для гормонального фона: ритм сна и бодрствования влияет на выработку кортизола, серотонина и мелатонина. Нужно ложиться и вставать примерно в одно время, выделяя на сон около восьми часов.

5. Поддержание социальных связей, но не через переписку. «Живое общение - один из самых мощных антидепрессантов. Близкие отношения буквально защищают мозг от разрушительного воздействия стресса», - пояснила врач.

Все пять пунктов работают вместе, то есть для устойчивости эмоционального фона нужно регулярно соблюдать как можно больше из них.