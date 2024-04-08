Шумозащитные экраны на улице Терновского пришли в негодность

08.04.2024 | 19:46

На улице Терновского шумозащитные экраны требуют замены. Часть конструкций пострадала из-за ДТП, часть повредили хулиганы.

Фото конструкций, расположенных вдоль проезжей части, опубликовали в пензенском телеграм-канале жители домов № 145-173.

«Как можно видеть, большая часть из экранов пришла в негодность (повреждены при ДТП, сгнили от времени, вылетело оргстекло). В связи с этим просим провести их ремонт и замену, так как в дождливую погоду, а также весной и осенью невозможно передвигаться по тротуару без риска быть обрызганным с головы до ног», - обратились пензенцы к властям.

Также горожане напомнили, что улица Терновского - своего рода ворота в Пензу для прибывающих в областной центр на самолетах, поэтому ржавые и разломанные шумозащитные экраны на ней неприемлемы.

Ранее пензячка высказала мнение о том, что улицу Терновского необходимо озеленить. «Когда расширяли дорогу, то все деревья повырубали», - заметила женщина. Прошло время, но территории так и продолжают пустовать.

Представитель областного правительства пообещал горожанке рассмотреть ее предложение при формировании перечня мест, где необходимо высадить молодые деревья весной 2023 года. Судя по всему, улица Терновского в список тогда не попала.