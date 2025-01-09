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Общество

Следующие долгие выходные ждут пензенцев лишь в мае

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С окончанием долгих новогодних праздников пензенцы уже задумываются о следующих. Но рассчитывать хотя бы на трехдневные выходные в ближайшие месяцы не стоит.

Как сообщает портал «Объясняем.рф», долгие выходные теперь будут только в мае. Отдохнуть можно будет суммарно 8 дней - с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е.

23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, а 8 Марта - на субботу. Однако эти праздники не переносятся на будни.

«Дополнительных дней отдыха в эти месяцы не будет - их перенесли на май и июнь», - пояснили эксперты.

Правда, 7 марта - сокращенный день: работа завершится на час раньше.

В четверг, 9 января, стартовала первая в 2025 году трудовая неделя. Она будет всего лишь двухдневной.

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