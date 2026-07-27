В каменской больнице обновили диагностическое оборудование

В эндокринологическом центре Каменской центральной районной больницы им. Г. М. Савельевой обновили диагностическое оборудование.

Всего в медучреждение поступило 6 единиц техники, в том числе экзофтальмометр, оптический когерентный томограф, портативный допплеровский аппарат, автоматический рефрактометр.

Новое оборудование позволяет вовремя обнаружить нарушение функций желез внутренней секреции и постоянно контролировать состояние пациентов с сахарным диабетом.

В июне стало известно, что за последние 5 лет заболеваемость сахарным диабетом в регионе выросла на 28,4%.

В 2025 году ее уровень среди жителей области старше 18 лет составил 6 108,2 на 100 000 населения, тогда как в 2024-м - 5 655,2, в 2023-м - 5 211,4, в 2022-м - 4 908,4, в 2021-м - 4 787,1.

У детей до 14 лет показатель заболеваемости оказался 210,4 на 100 000 населения, у подростков - 441,2.