8 августа в части домов в районе ДС «Рубин» отключат газ

Отключение газа в Пензе в части домов в районе татарско-еврейского кладбища и ДС «Рубин» перенесено на субботу, 8 августа. Ресурса не будет почти весь день - с 8:00 до 20:00.
Запланированы ремонтные работы, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Будет приостановлено газоснабжение по следующим адресам:
- ул. Кураева, 34а, 42, 46, 48, 48а, 50, 50а;
- ул. Ключевского, 24, 28, 32, 50, 52, 54, 56;
- ул. Захарова, 14, 14а, 16а, 16Б, 22, 26;
- Мироносицкая площадь, 1а;
- ул. Малая Радищевская, 1, 3;
- ул. Прогулочная, 1, 3;
- ул. Беговая, 2;
- ул. Космодемьянской, 12.