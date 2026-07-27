Стало известно, где в Пензе отключат свет 28 июля

Во вторник, 28 июля, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, поселок Заря-2, Маньчжурия, а также отдельные дома на улицах Буровой, Чаадаева, Клары Цеткин, Колхозной, на проспекте Строителей и в Буровом переулке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Истомина, 5, 6, 7, 8, 10, уч. 60;

- ул. Зеленая Горка, 63, 67, 69;

- 1-й Земляничный пр-д, 7;

- ул. Мозжухина, уч. 8;

- 5-й пр-д Мозжухина, 34, 35; 6-й пр-д Мозжухина, 24, 25, 27; 8-й пр-д Мозжухина, 30, уч.: 5, 6, 9;

- пер. Мозжухина, 3, 7, 10, 12, 15, 17, 18;

- ул. Новоселов, уч.: 10, 16, 29, 33, 34, 35, 43, 44, 55, 62.

С 8:30 до 16:00 приостановят снабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева, в Буровом переулке (без уточнений по номерам), с 8:30 до 16:30 - на проспекте Строителей, 142, с 9:00 до 11:00 - на улице Клары Цеткин, 51, 55.

С 9:00 до 12:00 пройдут отключения на Пушкина, 24, 30, и в проезде Пушкина, 2, 3, с 9:00 до 16:30 - на Володарского, 7, и Московской, 4Б, 6, 10, 16, 18, 20, 22-20, 2/30.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Демьяна Бедного, 20а;

- 2-й пр-д Демьяна Бедного, 21;

- ул. Казанская, 1Б, 1в, 1д, 2, 2а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10-30 (четные), 34а;

- 2-й Казанский пр-д, 3, 12;

- ул. Ново-Казанская, 1д, 3, 5, 7, 9, 13-25 (нечетные), 16, 29, 39, 41;

- ул. Перовской, 2, 2а, 2Б;

- ул. Рязанская, 13.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Велозаводская, 58;

- ул. Новоселов, 228, 277, 285, 312, 339;

- СНТ «Заря», 274, 275, 286, 321, 337, 342, 345.

С 13:30 до 15:30 ресурс не будут подавать на Колхозную, 112, 118, 120.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.