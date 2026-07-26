В Нижнеломовском районе устранили последствия урагана

Последствия урагана, пронесшегося по Нижнеломовскому району в пятницу, 24 июля, устранены.

Подача электроэнергии в жилые дома и сельсоветы, пострадавшие от стихии, целиком восстановлена. Тем не менее аварийные бригады продолжают дежурить на случай новых обращений.

«Продолжается расчистка улиц от поваленных деревьев. Завтра начнется ремонт кровли двух многоквартирных домов. Ход работ буду контролировать лично», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях вечером 26 июля.

24-го числа ураганный ветер повалил деревья, в том числе на линии электропередачи, из-за чего Нижний Ломов оказался практически обесточен. Обрывы проводов произошли также в 5 сельсоветах.

В 2 местах повредился газопровод, на многих участках дорог сильно затруднился проезд. Кроме того, пострадала кровля 2 многоквартирных домов.

К середине субботы, 25-го числа, газопровод восстановили, в райцентре электричество вернули практически половине потребителей и в 3 сельсовета из 5. Социально значимые объекты работали уже в обычном режиме.