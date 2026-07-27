В мэрии сообщили, куда обращаться при повреждении жилья от атаки БПЛА

В администрации Пензы обратили внимание на посты в соцсетях, где говорится о выбитых окнах в отдельных квартирах как последствиях атаки БПЛА в понедельник, 27 июля.

Ранним утром над областным центром сбили два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений не было.

«Официальных обращений [о выбитых окнах] пока не поступало. Мы готовы оказать помощь и восстановить возможные повреждения», - заявил глава Пензы Олег Денисов.

Горожанам, если их квартира пострадала в результате атаки БПЛА, нужно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05.

«Администрация города не проводит обзвон для уточнения состояния имущества, поэтому любые звонки с подобными вопросами могут быть попыткой мошенничества. Не сообщайте персональные данные посторонним лицам», - предупредили в мэрии.

1 июля в Пензе БПЛА атаковали 2 предприятия. 2 человека пострадали. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило стекла.