Часть сквера Воинской доблести в Пензе преобразят к 12 июня

02.03.2025 | 13:44

В Пензе планируют заняться благоустройством части сквера Воинской доблести на улице Максима Горького.

Работы выполнят в связи с установкой в зеленой зоне памятного знака участникам СВО, сообщили в пресс-службе администрации города.

В планах - благоустроить пешеходную дорожку вдоль улицы Володарского, уложить тротуарную плитку и бордюрный камень до существующего памятника воинам, погибшим на Северном Кавказе.

Рядом с мемориалом участникам СВО намерены установить скамейки, урны.

Памятный знак появится в сквере к 12 июня, Дню России и города. Основой композиции стал символ Z, а также образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов.

Для нового мемориала хотят сделать подсветку.