Часть сквера Воинской доблести в Пензе преобразят к 12 июня

В Пензе планируют заняться благоустройством части сквера Воинской доблести на улице Максима Горького.
Работы выполнят в связи с установкой в зеленой зоне памятного знака участникам СВО, сообщили в пресс-службе администрации города.
В планах - благоустроить пешеходную дорожку вдоль улицы Володарского, уложить тротуарную плитку и бордюрный камень до существующего памятника воинам, погибшим на Северном Кавказе.
Рядом с мемориалом участникам СВО намерены установить скамейки, урны.
Памятный знак появится в сквере к 12 июня, Дню России и города. Основой композиции стал символ Z, а также образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов.
Для нового мемориала хотят сделать подсветку.
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