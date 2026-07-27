Стало известно, легко ли в Пензе снять квартиру с животными

В Пензе только 25% арендодателей лояльны к жильцам с домашними животными. К такому выводу пришли аналитики «Циана», изучив данные за июль.

В среднем по крупным городам России это число чуть больше - заселение с питомцами возможно в 29% объявлений на рынке аренды квартир.

Большинство собственников против домашних животных, воспринимая их как источник потенциального урона.

В Пензе однокомнатные квартиры, где можно и нельзя жить с питомцами, в среднем сдаются по одинаковой цене - 17,1 тыс. рублей в месяц. А вот у двухкомнатных разница в средней арендной плате - 31%: за месяц в тех, где нельзя жить с животными, просят 27,4 тыс., где можно - 18,9 тыс.

В «Циане» отметили, что квартиры, где разрешается жить с питомцами, сдаются дешевле в большинстве городов страны. Они, как правило, находятся в более старых домах и имеют более простой ремонт.

Однако доля арендных квартир, доступных для заселения с домашними животными, ежегодно увеличивается - к примеру, в 2024-м она составляла 20%. Собственники таким образом конкурируют за арендаторов.

«Самыми pet-friendly городами оказались Владивосток и Казань - здесь 73% и 57% рантье соответственно разрешают проживать с животными. Это единственные локации, где более половины арендных квартир доступны для заселения с питомцами. Следующие в рейтинге Ярославль, Новосибирск, Сочи, Москва и Уфа, где от 40 до 49% собственников готовы пускать жильцов с животными», - уточнили аналитики.