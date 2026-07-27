В полдень 28 июля прозвучит колокольный звон-благовест

Во вторник, 28 июля, во всех пензенских храмах будут совершаться богослужения в честь Крещения Руси и в память о равноапостольном великом князе Владимире.

В Спасском кафедральном соборе областного центра литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Она начнется в 8:30 и продлится 2-2,5 часа.

28 июля во всех храмах и монастырях Пензенской епархии единовременно будут звонить в колокола.

«В течение последних 14 лет во всех храмах колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» включен в программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси», - пояснили в Пензенской епархии.

Традиционно он звучит в полдень - после праздничной Божественной литургии и молебна.