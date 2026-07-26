27 июля в Пензенской области снова ожидаются грозы

Общество

27 июля в Пензенской области снова ожидаются грозы
Печать
Max

27 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы и град. Прогноз подготовили специалисты Приволжского УГМС.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +17...+22 градуса. Днем воздух разогреется до +24...+29. К ночи на вторник прогнозируется +12...+17.

В большинстве районов на протяжении суток ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, с высокой вероятностью гроз и града.

Ночной ветер будет дуть с востока со скоростью 8-13 м/с и порывами при грозе до 15-20 м/с (локально - до 25-27 м/с). Днем воздушный поток пойдет с юго-востока с той же силой, к вечеру - с юга, при этом порывы утихнут.

Оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную угрозу населению и имуществу, синоптики сменили на желтый (потенциальная угроза).

27 июля в народном календаре - день Акилы, или Дозоры. Грозы в эту пору были обычным явлением, по ним и создавали приметы. Так, гулкий гром предвещал холодную осень, тихий - затяжные дожди, звонкий - сильные ливни.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!