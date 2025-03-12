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Общество

Определена стоимость памятного знака в честь участников СВО

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На капитальный ремонт части сквера Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького планируют потратить 15 708 840 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Пензы. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 19 марта.

В сквере установят памятный знак, посвященный участникам СВО. За его изготовление предполагается заплатить 9 205 458 рублей.

Еще 5 078 637 уйдет на мощение брусчаткой территории у мемориала и установку бордюров, 1 037 384 рубля - на наружное освещение, 133 746 - на обустройство цветочницы, 23 729 - на озеленение.

Все работы должны быть завершены до 10 июня.

Ранее сообщалось, что памятный знак откроют к 12 июня, когда празднуются День России и День города. Основой композиции станет символ Z, а также образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов.

С одной стороны знака предполагается разместить надпись «Верны долгу и Отечеству», с другой - высказывание полководца М. И. Кутузова: «Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных».

Для нового мемориала также хотят сделать подсветку.

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