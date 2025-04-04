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Общество

В Кузнецке перед 9 Мая отремонтируют центральную улицу

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В Кузнецке продолжается подготовка к 9 Мая. Сейчас идет ремонт улицы Ленина, которая станет главным местом торжеств, посвященных 80-летию Великой Победы. Именно по ней к Холму воинской славы проследуют участники акции «Бессмертный полк».

В Кузнецке перед 9 Мая отремонтируют центральную улицу

«В планах - не только привести в порядок дорожное полотно, но и украсить центр города флажками с праздничной символикой. На Холме воинской славы ведутся подготовительные работы по установке оборудования для Вечного огня», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее сообщалось, что Вечный огонь придет на смену Огню памяти, который можно было зажигать только по праздничным дням.

«Если все у нас получится, надо его запустить до открытия Вахты памяти. Проведем небольшую церемонию зажжения. У нас есть еще фронтовики, доверим это право им», - рассказал на одном из совещаний глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Кроме того, намечено поработать над постаментами Героев Советского Союза на Холме воинской славы. «Каждый год мы их подкрашиваем, в этом году планируем сделать основательно в граните, так, чтобы они стояли вечно», - пояснил чиновник.

В Пензе перед 9 Мая обновят отрезок проспекта Победы от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Буратино». Этот участок задействован во время шествия участников «Бессмертного полка». После праздника работы продолжатся на отрезке от «Буратино» до ЦНТИ.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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