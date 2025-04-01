Кузнецк к 9 Мая украшают ретроспективными баннерами

01.04.2025 | 19:23

В Кузнецке улицы и здания украшают к Дню Победы. Уже появилась праздничная атрибутика, в том числе баннеры с ретроспективой основных вех истории Великой Отечественной войны.

В центральной части города и на входе в парк разместили 16 баннеров, созданных на основе архивных материалов, которые отражают вклад кузнечан в общую победу над фашистской Германией.

«В годы войны в Кузнецке было развернуто 10 госпиталей, в детские дома принято 350 детей из лагеря Белоруссии. В Кузнецк было эвакуировано 14 тысяч беженцев и 14 промышленных предприятий.

На фронт ушли более 12 тысяч кузнечан, это четвертая часть населения довоенного города. С кузнецкой земли начала свой путь 354-я стрелковая Калинковичская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия, которая приняла свой первый бой под Москвой», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что в войну в Кузнецке также было сформировано 27 полков истребительной авиации. Летную подготовку там проходил дважды Герой Советского Союза Николай Гулаев.