В Кузнецке вместо Огня памяти может появиться Вечный огонь

17.03.2025 | 15:51

В Кузнецке вместо Огня памяти, который зажигают только по праздничным дням, в 2025 году может появиться Вечный огонь. Тема обсуждалась на совещании в местной администрации в понедельник, 17 марта.

По словам главы города Сергея Златогорского, вопрос сейчас прорабатывается.

«Если все у нас получится, надо его запустить до открытия Вахты памяти. Проведем небольшую церемонию зажжения Вечного огня. У нас есть еще фронтовики, доверим это право им», - отметил чиновник, добавив, что на объекте должно появиться видеонаблюдение.

Кроме того, намечено поработать над постаментами Героев Советского Союза на Холме воинской славы.

«Каждый год мы их подкрашиваем, в этом году планируем сделать основательно в граните, так, чтобы они стояли вечно», - заключил Сергей Златогорский.