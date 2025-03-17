В Кузнецке вместо Огня памяти может появиться Вечный огонь

В Кузнецке вместо Огня памяти, который зажигают только по праздничным дням, в 2025 году может появиться Вечный огонь. Тема обсуждалась на совещании в местной администрации в понедельник, 17 марта.
По словам главы города Сергея Златогорского, вопрос сейчас прорабатывается.
«Если все у нас получится, надо его запустить до открытия Вахты памяти. Проведем небольшую церемонию зажжения Вечного огня. У нас есть еще фронтовики, доверим это право им», - отметил чиновник, добавив, что на объекте должно появиться видеонаблюдение.
Кроме того, намечено поработать над постаментами Героев Советского Союза на Холме воинской славы.
«Каждый год мы их подкрашиваем, в этом году планируем сделать основательно в граните, так, чтобы они стояли вечно», - заключил Сергей Златогорский.
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