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Общество

Стало известно, почему в поликлинике на Баумана закрыли стационар

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области объяснили причину закрытия дневного стационара с гастроэнтерологическим отделением на 40 коек в поликлинике № 9 (ул. Баумана, 65).

Это связано с капитальным ремонтом здания поликлиники на Володарского, 34, который будет проводиться в 2025-2026 годах.

«Частично службы оттуда переведены в здание по улице Баумана, 65. С целью обеспечения доступности гастроэнтерологической помощи дневной стационар переведен из здания по улице Баумана, 65, в здание по улице Пионерской, 2», - уточнили в минздраве.

Что касается поликлиники на Володарского, сейчас проходит открытый конкурс по поиску подрядчика, который займется восстановлением корпуса № 3. Начальная (максимальная) цена контракта - 90 миллионов рублей.

Предполагается провести общестроительные работы, отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения, отопления, связи, внутреннего и наружного электроснабжения, а также вентиляцию и охранную сигнализацию. Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей к поликлинике территории, установка малых архитектурных форм, замена ограждения.

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