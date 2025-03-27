Автобус № 54 не намерены пускать по улице Пушкина

27.03.2025 | 16:49

Автобус № 54 по улице Пушкина ездить не будет, но в перспективе там могут пустить машины большого класса, сообщила начальник ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» Лариса Панкова.

Так она ответила на вопрос жительницы города, поступивший во время прямого эфира, организованного ЦУРом в четверг, 27 марта. Пензячка пожаловалась, что до улицы Пушкина сложно добираться, и поинтересовалась, пустят ли там обещанный автобус № 54.

«Обещания мы не давали. Рассматриваем возможность обеспечения улицы Пушкина большим классом автобусов, но это в работе, это текущий год. Мы проинформируем жителей об изменениях, которые готовятся и будут реализованы», - пояснила Лариса Панкова.

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев уточнил, что потребуются изменения в инфраструктуре. «Это нужно комплексно смотреть и менять. Пока это в стадии решения», - добавил он.

В декабре 2023 года в минцифры, представляя новую маршрутную сеть Пензы и ссылаясь на мониторинг пассажиропотока на троллейбусных маршрутах № 1 и 2, говорили, что эти направления невостребованны и рассматривается вопрос об их закрытии. В качестве альтернативы по улице Пушкина предлагали пустить автобус большого класса (маршрут № 54), а в Кривозерье - троллейбус № 6.

Позже планы поменялись: троллейбусные маршруты № 1 и 2 решили оставить.

Пензенцы давно просят пустить автобусы по улице Пушкина. «По Пушкина могли бы пустить тот же самый 54-й. По Суворова много дублирующих, на Пушкина ни на чем не доберешься», «Почему 54-й не сделали на Пушкина, неужто страшно с жирного Центрального рынка убирать такую священную корову?», «Еще убрали бы дублирование 7-го и 54-го маршрутов в центре. Пустили бы один из них по ул. Пушкина», «Целых четыре маршрута из Терновки в Арбеково через Суворова и ни одного (!) через Пушкина - это какой-то прям сказочный дисбаланс», - высказывались горожане в телеграм-канале PenzaInform.

Им отвечал представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи (тогда транспорт еще не был в ведении минстроя). Он пояснял, что при существующем транспортном сообщении и уровне пассажиропотока по улице Пушкина организация движения автобусов большого класса нецелесообразна.

Пензенцев такой аргумент удивил и возмутил. «А на Пушкина - Бекешской разве не востребованно? Там и женская консультация. Беременные вынуждены от ул. Суворова идти туда. Детская областная поликлиника? Биржа труда, министерство здравоохранения... Всегда на этой улице есть желающие уехать», «Пассажиров достаточно и на Пушкина будет, если будут регулярные маршруты. А не так, как сейчас», «Очень странно. В начале 90-х многоквартирных домов на этой улице было в разы меньше, жителей - на порядок меньше, а организаций считай что не было вообще. Но даже тогда движение машин большого класса по ней считалось целесообразным», «Уважаемое министерство, попробуйте утром и вечером доехать из Арбекова на Пушкина и обратно, количество переполненных маршруток просто зашкаливает, а порой они и совсем не останавливаются!» - написали горожане.