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Общество

В Пензе собираются закрыть 2 троллейбусных маршрута

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Основной акцент в новой маршрутной сети Пензы в перспективе будет сделан на троллейбусы. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин, представляя ее проект.

По его словам, предусматривается четыре муниципальных маршрута (№ 6, 7, 8 и 9) и один межмуниципальный (№ 105). Маршруты перераспределены во все крупные микрорайоны: Арбеково, Терновку, на Окружную, в Спутник, Согласие, Заводской район.

Троллейбусы будут направлены туда, где их раньше не было: на улицу Кижеватова, в Согласие (к городской больнице № 4), в Арбековскую Заставу.

Мониторинг пассажиропотока на троллейбусных маршрутах № 1 и 2 показал, что это направление не востребовано. Поэтому рассматривается вопрос об их закрытии. В качестве альтернативы по улице Пушкина поедет автобус большого класса (маршрут № 54), а в Кривозерье - троллейбус № 6.

«Маршрутную сеть троллейбусов мы планируем начать изменять уже со следующего года», - пообещал Сергей Балакин.

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