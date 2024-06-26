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Общество

В Пензе решили оставить троллейбусы № 1 и 2

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В Пензе не планируют отменять троллейбусные маршруты № 1 и 2. Об этом сообщили в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

«Многие жители города обеспокоены возможными изменениями в схеме движения троллейбусных маршрутов № 1 (пл. М. Жукова - ул. Северная) и № 2 (Кривозерье - Центр искусств) или их отменой. Указанные маршруты претерпевать изменения не будут», - говорится в распространенном министерством сообщении.

Троллейбусы № 1 в начале мая исчезли с городских улиц. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, что это произошло в связи с выходом из строя тяговой подстанции, питающей контактную сеть в микрорайоне Север. Движение было восстановлено с 19 июня.

В декабре 2023 года в минцифры, представляя новую маршрутную сеть Пензы, говорили, что в перспективе акцент будет сделан на троллейбусы и останутся 4 муниципальных маршрута (№ 6, 7, 8 и 9) и один межмуниципальный (№ 105). Их собирались перераспределить во все крупные микрорайоны: Арбеково, Терновку, на Окружную, в Спутник, Согласие, Заводской район.

Ссылаясь на мониторинг пассажиропотока на троллейбусных маршрутах № 1 и 2, в минцифры заявляли, что это направление невостребованно и рассматривается вопрос об их закрытии. В качестве альтернативы по улице Пушкина предлагали пустить автобус большого класса (маршрут № 54), а в Кривозерье - троллейбус № 6.

В итоге маршрут № 54 продолжит ездить через Центральный рынок, но будет следовать не до аэропорта, а на Перспективную, а троллейбусы № 6 с 1 июля поедут на Окружную.

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