18 апреля для жителей Пензы начнется дачный сезон

В субботу, 18 апреля, в Пензе открывается дачный сезон. Огородников будут возить по 19 направлениям.

В апреле, мае и сентябре дачные маршруты станут работать 3 раза в неделю (по средам, субботам и воскресеньям). С 1 июня и до конца августа - 4 раза (добавляется пятница). С 1 октября и до закрытия сезона добраться до дач на общественном транспорте можно будет 2 раза в неделю (по субботам и воскресеньям).

С Привокзальной площади (станция Пенза-I) поедут автобусы № 32 (до СНТ «Росинка плюс»), № 32Б (до СНТ «Ромашка») и № 41к (до СНТ «Константиновское»).

От дизельного завода отправятся маршруты № 38 (до СНТ «Приеланский»), № 38а (до СНТ «Первомайское»), № 38Б (до СНТ «Приеланское-2»), № 41 (до СНТ «Ландыш»), № 48а (до СНТ «Малиновка») и № 59 (до СНТ «ЭРА»).

От Гидростроя до дач можно будет добраться на автобусах № 42 (до СТСН «Полет»), № 44 (до СНТ «Юбилейный»), № 46 (до СНТ «Родничок», СНТ «Незабудка»), № 48 (до СНТ «Малиновка») и № 56 (до СНТ «Родничок», СТ «Восход»).

От бывшего кинотеатра «Салют» поедут № 42м (до СНТ «Радуга»), № 45 (до СНТ «Лесная поляна», СНТ «Крутецкие сады»), № 49 (до СНТ «Аннушка-1»), № 49а (до СТ «Родник») и № 54 (до СНТ «Полянка»).

Для пензенцев сохранили льготную стоимость проезда по транспортной карте. Стоимость поездки в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) составит 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45 рублей.

Во столько же обойдется провоз багажа.

При оплате наличными за билет придется отдать больше: в пределах I пояса - 63 рубля, II - 95, III - 115, IV - 161 рубль.