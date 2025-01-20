Сетевое издание|18+|Понедельник|20 янв 2025|15:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Печать
Telegram

Полицейские предупредили россиян о новой мошеннической схеме в Telegram. Она связана с участием в голосованиях.

Об уловке рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, людям в Telegram приходят сообщения от знакомых, которые давно не появлялись в Сети, с просьбой поддержать кого-либо в конкурсе.

На самом деле это аферисты, они прикрепляют ссылку, и если человек по ней перейдет, то окажется на фейковом сайте и потеряет доступ к аккаунту.

«Будьте бдительны! И не переходите по сомнительным ссылкам!» - предупредили полицейские.

Интернет-мошенничество, при котором злоумышленники крадут персональные данные, называется фишингом. Ранее специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как от него защититься. Одно из главных правил - всегда проверять информацию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте