Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Полицейские предупредили россиян о новой мошеннической схеме в Telegram. Она связана с участием в голосованиях.
Об уловке рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Так, людям в Telegram приходят сообщения от знакомых, которые давно не появлялись в Сети, с просьбой поддержать кого-либо в конкурсе.
На самом деле это аферисты, они прикрепляют ссылку, и если человек по ней перейдет, то окажется на фейковом сайте и потеряет доступ к аккаунту.
«Будьте бдительны! И не переходите по сомнительным ссылкам!» - предупредили полицейские.
Интернет-мошенничество, при котором злоумышленники крадут персональные данные, называется фишингом. Ранее специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как от него защититься. Одно из главных правил - всегда проверять информацию.
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