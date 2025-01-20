Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram

20.01.2025 | 11:35

Полицейские предупредили россиян о новой мошеннической схеме в Telegram. Она связана с участием в голосованиях.

Об уловке рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, людям в Telegram приходят сообщения от знакомых, которые давно не появлялись в Сети, с просьбой поддержать кого-либо в конкурсе.

На самом деле это аферисты, они прикрепляют ссылку, и если человек по ней перейдет, то окажется на фейковом сайте и потеряет доступ к аккаунту.

«Будьте бдительны! И не переходите по сомнительным ссылкам!» - предупредили полицейские.

Интернет-мошенничество, при котором злоумышленники крадут персональные данные, называется фишингом. Ранее специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как от него защититься. Одно из главных правил - всегда проверять информацию.