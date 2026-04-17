Россиян обманывают с помощью старых бесплатных объявлений

В России мошенники придумали новую схему, связанную с площадками бесплатных объявлений, предупредили в МВД РФ.

Злоумышленники находят старые, уже закрытые публикации, в которых сохранился номер автора, и пишут ему, притворяясь обычными покупателями.

Когда человек отвечает, что объявление давно неактуально, аферисты присылают ему ссылку с комментарием, что все до сих пор активно.

«Ссылка ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию», - пояснили в ведомстве.

В данной схеме крючком для жертвы является желание разобраться, почему старое объявление стало вдруг актуальным. Пользователь переходит по ссылке, и далее мошенники или похищают учетные данные, или получают доступ к аккаунтам.

Возможен и сценарий со звонком «сотрудника госорганов» или «правоохранителя» и новый этап давления на жертву.