17 апреля в Пензенской области ожидается дождь

В пятницу, 17 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +3...+8 градусов. В отдельных районах прогнозируется небольшой дождь.

Днем воздух будет +12...+17. В ночь на субботу снова ожидается +3...+8, в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 17 апреля - Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины. На Руси подмечали: если к этому времени береза распустила листья, а ольха нет, то лето будет засушливым.

