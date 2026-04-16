Олег Мельниченко сообщил об отправке гумгруза в Дагестан

В четверг, 16 апреля, из Городищенского района Пензенской области отправилось 13 фур с гуманитарной помощью жителям Дагестана, пострадавшим от разрушительного наводнения.

«Сбор и отправку груза оперативно организовали члены отряда «Рабочая группа» села Средняя Елюзань совместно с активистами Пензенского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Фуры везут в Дербентский и Хасавюртовский районы Дагестана инструменты, радиаторы и продукты - всего 200 тонн.

20 апреля два большегруза с питьевой водой будут отправлены из Пензы.

«Дагестан, мы с тобой!» - написано на бортах грузовиков. Граждане России никогда не бросают друг друга в беде», - подчеркнул Олег Мельниченко.

