В Пензе стартовали экскурсии у патриотических мемориалов

В Пензе в четверг, 16 апреля, стартовала акция «Звезда памяти», в рамках которой проведут экскурсии у патриотических мемориалов.

Для школьников мероприятия организуют еженедельно по четвергам до 7 мая включительно. Начало - в 12:00, сообщили в городской администрации.

В маршрут включили Монумент воинской и трудовой славы, стелу «Слава героям», «Афганские ворота», мемориал «Разорванная звезда», памятник «Проводы».

Экскурсии проведут сотрудники городских библиотек.

Как показала практика, акция интересна не только детям, но и взрослым, поэтому патриотические экскурсии для всех состоятся 8 и 9 мая, добавили в администрации.

Мероприятия проводят с 2015 года. За это время организовали 281 экскурсию, в акции участвовали 10 813 человек.