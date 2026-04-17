В Пензе стартовали экскурсии у патриотических мемориалов

Общество

Печать
Max

В Пензе в четверг, 16 апреля, стартовала акция «Звезда памяти», в рамках которой проведут экскурсии у патриотических мемориалов.

Для школьников мероприятия организуют еженедельно по четвергам до 7 мая включительно. Начало - в 12:00, сообщили в городской администрации.

В маршрут включили Монумент воинской и трудовой славы, стелу «Слава героям», «Афганские ворота», мемориал «Разорванная звезда», памятник «Проводы».

Экскурсии проведут сотрудники городских библиотек.

Как показала практика, акция интересна не только детям, но и взрослым, поэтому патриотические экскурсии для всех состоятся 8 и 9 мая, добавили в администрации.

Мероприятия проводят с 2015 года. За это время организовали 281 экскурсию, в акции участвовали 10 813 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
экскурсия памятник акция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!