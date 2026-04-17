В Никольском районе еще на год продлили закрытие «моста ужасов»
В Никольском районе вновь продлили срок перекрытия моста через Суру на дороге с. Большой Вьяс - пгт Сура - с. Маис.

Сооружение недоступно для проезда до 10 апреля 2027 года, говорится в приказе главы регионального минстроя Александра Гришаева. Документ размещен на сайте министерства.

Автомобилистам по-прежнему придется объезжать данный участок.

Конструкция в Никольском районе, получившая в народе название «мост ужасов», много лет находится в аварийном состоянии, перед ней был установлен знак «Проезд запрещен». Но автомобилисты все же ездили, рискуя жизнью, так как здесь пролегал кратчайший путь к соседним населенным пунктам.

В сентябре 2021 года в ситуацию вмешалась прокуратура. Проверка установила, что «мостовое сооружение имеет серьезные дефекты, в том числе сквозную коррозию нижнего пояса пролетных строений».

В начале 2022 года ради безопасности людей мост закрыли. Ограничение постоянно продлевают.

Переправу нельзя восстановить - только снести и построить новую, рассказал представитель областного минстроя летом 2025 года. Мост возвели в 1897 году, он был железнодорожным и изначально не предназначался для проезда современной техники.

