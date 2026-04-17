В Пензе готово 22% водопровода от Терновки до ГПЗ

В Пензе продолжается строительство нового подземного водопровода, который протянется от Терновки до улицы Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24.

Уже закончены работы на улицах Ростовской и Ивановской.

Сейчас специалисты заняты монтажом сети от Уфимского проезда в сторону Заовражной, далее трубу протянут по улице Локтионовой и до самой Суры, сообщил в пятницу, 17 апреля, глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

Предполагается, что под рекой сделают дюкер (специальный переход из двух труб), затем сеть протянут до финишной точки - улицы Измайлова.

На данный момент подрядчик выполнил 22% работ, проложив 1 300 м труб. Специалисты используют метод горизонтально направленного бурения, это позволяет сохранить благоустройство и минимизировать разрытия.

Общая длина водопровода составит 5,8 км (с учетом двух труб под Сурой). Прокладку планируют завершить в мае 2027-го.

