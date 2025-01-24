«Это ты на видео?»: мошенники атакуют россиян в Telegram

24.01.2025 | 12:05

Мошенники продолжают атаковать россиян через Telegram. В последнее время набрал популярность способ, когда обман строится на вопросе «Это ты на видео?» или его аналогах.

Вместе с ним злоумышленники направляют жертве файл с расширением .apk, содержащий вредоносное программное обеспечение.

«При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере», - сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Персональные данные и любая информация со смартфона могут быть использованы в противоправных целях, конечная же цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью фальшивых домовых чатов и просьб проголосовать и поддержать кого-либо в конкурсе.

Фото 2 - УБК МВД России.