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Общество

«Это ты на видео?»: мошенники атакуют россиян в Telegram

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Telegram

Мошенники продолжают атаковать россиян через Telegram. В последнее время набрал популярность способ, когда обман строится на вопросе «Это ты на видео?» или его аналогах.

«Это ты на видео?»: мошенники атакуют россиян в Telegram

Вместе с ним злоумышленники направляют жертве файл с расширением .apk, содержащий вредоносное программное обеспечение.

«При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере», - сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Персональные данные и любая информация со смартфона могут быть использованы в противоправных целях, конечная же цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью фальшивых домовых чатов и просьб проголосовать и поддержать кого-либо в конкурсе.

Фото 2 - УБК МВД России.

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Источник — фото 1 - pixabay.com
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