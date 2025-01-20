Мошенники стали обманывать россиян с помощью фальшивых домовых чатов

20.01.2025 | 17:46

Мошенники создали еще одну схему, чтобы похищать аккаунты пользователей в Telegram. Теперь они приглашают якобы вступить в домовой чат, чтобы быть на связи с соседями.

На подъездах появляются объявления с QR-кодом, с помощью которого жителям предлагается присоединиться к чату - фальшивому.

«Отсканируете код - откроется ваш Telegram и появится сообщение о подключении стороннего устройства. Если у вас установлена двухфакторная защита, мессенджер запросит код из СМС или пароль. Как только вы его введете, аферисты завладеют вашим аккаунтом в Telegram. А значит, им станут доступны все контакты и переписка», - объяснили специалисты «Объясняем.рф» (сайт запущен Правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам. - Прим. ред.).

Чтобы не лишиться аккаунта, не стоит переходить по QR-кодам в объявлениях. Для вступления в чат дома нужно попросить ссылку у соседей.

Ранее полицейские предупредили о мошеннической схеме в Telegram, связанной с участием в голосованиях. Пользователям приходят сообщения от знакомых, которые давно не появлялись в Сети, с просьбой поддержать кого-либо в конкурсе. На самом деле это аферисты, они прикрепляют ссылку, и если человек по ней перейдет, то окажется на фейковом сайте и потеряет доступ к аккаунту.