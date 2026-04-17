Стало известно, обязаны ли кафе пускать прохожих в туалет

Собственники кафе имеют право ограничивать доступ к своим туалетам для лиц «с улицы», не имеющих намерения стать клиентами заведения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Руководство предприятия вправе устанавливать режим доступа в помещения в целях обеспечения безопасности, сохранности имущества и соблюдения санитарного порядка», - уточнили в ведомстве.

Закон не обязывает заведения общественного питания открыть туалет для всех желающих.

Как нарушение принципа добросовестности и прав потребителя может рассматриваться отказ в предоставлении возможности воспользоваться уборной потенциальным клиентам, то есть тем, кто еще не сделал заказ и не произвел оплату, но планирует это сделать.

Речь идет не о любом человеке, зашедшем в заведение. Потенциальными клиентами признаются люди, которые имеют очевидное намерение стать посетителями (ознакомиться с меню, сделать заказ).