В выходные на Земле прогнозируются магнитные бури

В течение суток на Земле начнутся магнитные бури от корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в 9:05 пятницы, 17 апреля.

«По расчетам, сегодня до конца дня поток быстрого солнечного ветра, который формируется сейчас в крупной корональной дыре, догонит Землю, запустив примерно 2-3-дневный период нестабильной геомагнитной обстановки», - пояснили ученые.

Эта дыра существует на Солнце уже несколько месяцев и возвращается к Земле с интервалом около 27 дней.

В феврале и марте она запускала на планете магнитные бури уровня G1-G2. Примерно таков прогноз и на этот раз.

«Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток - в субботу и воскресенье», - уточнили в лаборатории.

