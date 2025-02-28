Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2025|11:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе юными питбайкерами займется полиция

Печать
Telegram

Проблема питбайков и их юных водителей была поднята на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 28 февраля.

«Эти средства передвижения продаются как спортивный инвентарь. И как только сойдет снег, они начинают греметь по дорогам общего пользования, по дворам, по рекреационным зонам в городе и вокруг него. Водители - дети, которые не имеют прав. Никаких регистрационных знаков на питбайках нет», - обрисовал проблему депутат Сергей Васянин.

Его поддержал коллега Алексей Иванов. «В Терновке эта проблема началась уже в новогодние каникулы: зима была малоснежная, поехали и питбайки, и квадроциклы. У меня в округе в прошлом году случилось 2 ДТП с участием этих транспортных средств. На обоих были пассажиры. Один случай был посложнее, другой полегче», - рассказал он.

Иванов предложил депутатам и полиции объединить усилия и обратиться в вышестоящие инстанции с предложением регистрировать спортинвентарь на колесах.

Начальник полиции УМВД России по Пензе Владимир Лысов доложил депутатам, как полиция собирается бороться с юными байкерами.

«Первое и основное - это работа с родителями. Именно они приобретают своим чадам мототранспортные средства: мол, пусть ребенок попробует, мы сами в свое время ездили», - пояснил он.

По словам Владимира Лысова, проблема поднимается на отчетных мероприятиях участковых уполномоченных, где присутствуют представители ГАИ.

«Второе - в весенне-летний период по частному сектору запланированы плановые и внеплановые рейды», - продолжил главный полицейский Пензы.

Он отметил, что в 2024 году сотрудники ДПС в целом составили 61 тысячу административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения.

«Надеюсь, что совместно с вами мы наладим эту работу и будем двигаться дальше», - резюмировал Владимир Лысов.

В 2024 году в Пензе случилось несколько ДТП с несовершеннолетними, управлявшими мототранспортом. 19 июля попала в аварию 13-летняя девочка, ехавшая на квадроцикле без шлема. Она попыталась скрыться от сотрудника полиции и столкнулась со служебным автомобилем. Квадроцикл слетел в кювет и опрокинулся. Школьницу госпитализировали с травмами.

3 сентября в частном секторе Терновки случилось ДТП с участием подростков, катавшихся на мотоцикле класса эндуро. Авария произошла на перекрестке улиц Донецкой и Красноярской. Водитель и пассажир оказались в больнице.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте