В Пензе юными питбайкерами займется полиция

28.02.2025 | 11:16

Проблема питбайков и их юных водителей была поднята на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 28 февраля.

«Эти средства передвижения продаются как спортивный инвентарь. И как только сойдет снег, они начинают греметь по дорогам общего пользования, по дворам, по рекреационным зонам в городе и вокруг него. Водители - дети, которые не имеют прав. Никаких регистрационных знаков на питбайках нет», - обрисовал проблему депутат Сергей Васянин.

Его поддержал коллега Алексей Иванов. «В Терновке эта проблема началась уже в новогодние каникулы: зима была малоснежная, поехали и питбайки, и квадроциклы. У меня в округе в прошлом году случилось 2 ДТП с участием этих транспортных средств. На обоих были пассажиры. Один случай был посложнее, другой полегче», - рассказал он.

Иванов предложил депутатам и полиции объединить усилия и обратиться в вышестоящие инстанции с предложением регистрировать спортинвентарь на колесах.

Начальник полиции УМВД России по Пензе Владимир Лысов доложил депутатам, как полиция собирается бороться с юными байкерами.

«Первое и основное - это работа с родителями. Именно они приобретают своим чадам мототранспортные средства: мол, пусть ребенок попробует, мы сами в свое время ездили», - пояснил он.

По словам Владимира Лысова, проблема поднимается на отчетных мероприятиях участковых уполномоченных, где присутствуют представители ГАИ.

«Второе - в весенне-летний период по частному сектору запланированы плановые и внеплановые рейды», - продолжил главный полицейский Пензы.

Он отметил, что в 2024 году сотрудники ДПС в целом составили 61 тысячу административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения.

«Надеюсь, что совместно с вами мы наладим эту работу и будем двигаться дальше», - резюмировал Владимир Лысов.

В 2024 году в Пензе случилось несколько ДТП с несовершеннолетними, управлявшими мототранспортом. 19 июля попала в аварию 13-летняя девочка, ехавшая на квадроцикле без шлема. Она попыталась скрыться от сотрудника полиции и столкнулась со служебным автомобилем. Квадроцикл слетел в кювет и опрокинулся. Школьницу госпитализировали с травмами.

3 сентября в частном секторе Терновки случилось ДТП с участием подростков, катавшихся на мотоцикле класса эндуро. Авария произошла на перекрестке улиц Донецкой и Красноярской. Водитель и пассажир оказались в больнице.