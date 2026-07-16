На улице Арбековской продолжается обустройство тротуара

На улице Арбековской в Пензе продолжается обустройство тротуара протяженностью около 3 километров и шириной 1,5 метра. Речь идет о правой стороне улицы - в направлении Богословки.

«По этой улице было много обращений от местных жителей. Последние несколько лет микрорайон активно застраивается. Теперь горожанам будет удобно и безопасно добираться до школы, магазинов и остановок. Весь процесс контролируют местные активисты», - рассказал глава города Олег Денисов в своем канале в МАХ.

По его словам, работы начались на прошлой неделе. На одном из участков уже спланировали грунт, начали устанавливать бортовой камень.

Подступы к пешеходным переходам и остановочные площадки тоже заасфальтируют. Весь объем должен быть выполнен до 1 сентября.

«Также начали обновлять тротуары на улицах 65-летия Победы и Плеханова, на очереди - Коммунистическая. Общая площадь ремонта 4 объектов составит более 25 000 квадратных метров», - добавил Олег Денисов.