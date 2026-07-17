В Пензе молоко и творог станут выдавать всем беременным

В Пензе расширили категорию получателей бесплатных продуктов питания - молока и творога. Соответствующее решение было принято на сессии городской думы в пятницу, 17 июля.

Теперь их будут выдавать всем беременным женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях Пензы со сроком более 28 недель, и также всем женщинам, вскармливающим ребенка грудным молоком с рождения и до достижения возраста 4 месяцев (по справке из медицинского учреждения Пензы).

Раньше обеспечение бесплатными продуктами полагалось только беременным и кормящим из малообеспеченных и многодетных семей. По состоянию на 16 июня молоко и творог (18 упаковок жирностью 3,2% и 12 пачек жирностью 5% соответственно) получали 50 женщин. Их выдают 2 раза в месяц равными частями в пунктах МАУ «Детское и лечебное питание».

По словам начальника Социального управления г. Пензы Елены Егоровой, изначально средства закладывались на 545 получателей, поэтому и появилась возможность распространить льготу.

Депутат Алексей Шуварин обратил внимание, что, по имеющимся данным, теперь мерой поддержки смогут воспользоваться 1 815 женщин. Елена Егорова сообщила, что согласно статистике за льготами обращаются только 30% граждан.

Сейчас в Пензе действуют 9 пунктов выдачи МАУ «Детское и лечебное питание». В новых районах их нет.