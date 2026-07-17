Отмену заезда автобусов № 101 на ГПЗ объяснили пробками у заправки

Зареченское АО «Автотранс» опубликовало очередное объявление об изменении схемы движения автобусов на маршруте № 101 - с 17 июля.

При следовании из закрытого города в Пензу машины не будут заезжать на ГПЗ.

«Данная мера носит временный характер и вводится в связи с наличием постоянных дорожных заторов в районе заправки «Роснефти» на ул. Измайлова, 20а», - объяснили в «Автотрансе».

Таким образом, от МК «Лером» автобусы поедут через остановку «Магазин «Лира», затем по улицам Свободы, Транспортной и Измайлова на Маяк, а далее по привычной схеме до Пензы-I.

«Движение в обратном направлении от остановочного пункта «Пенза-I» в Заречный будет осуществляться по прежнему маршруту (с заездом в микрорайон ГПЗ)», - добавили в «Автотрансе».

Ранее сообщалось, что с 11 июля автобусы № 101 не будут заезжать на ГПЗ при движении в обоих направлениях. Причина тогда не указывалась.