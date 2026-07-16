В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп

На полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института провели первый строевой смотр мобильных огневых групп, которым предстоит обеспечивать защиту воздушного пространства области от вражеских беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 16 июля.

«Накануне я представил на заседании регионального правительства Геннадия Александровича Хватова в качестве полномочного представителя губернатора по вопросам территориальной обороны, а сегодня он принял командование подразделениями БАРС», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

По словам Олега Мельниченко, в состав мобильных огневых групп вошли резервисты, заключившие контракты с Минобороны РФ.

«Большинство из них уже имеют достойную подготовку, но абсолютно все продолжают оттачивать профессиональные навыки под руководством опытных наставников - преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института», - отметил губернатор.

В распоряжении групп - специализированные автомобили высокой проходимости, которые оснащены всем необходимым для борьбы с БПЛА.

«Главная задача мобильных огневых групп подразделений БАРС - защита людей и ключевых объектов на границе региона и подступах к областному центру», - подытожил Олег Мельниченко.