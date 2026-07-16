В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп

Общество

В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп
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На полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института провели первый строевой смотр мобильных огневых групп, которым предстоит обеспечивать защиту воздушного пространства области от вражеских беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 16 июля.

В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп

«Накануне я представил на заседании регионального правительства Геннадия Александровича Хватова в качестве полномочного представителя губернатора по вопросам территориальной обороны, а сегодня он принял командование подразделениями БАРС», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

По словам Олега Мельниченко, в состав мобильных огневых групп вошли резервисты, заключившие контракты с Минобороны РФ.

В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп

«Большинство из них уже имеют достойную подготовку, но абсолютно все продолжают оттачивать профессиональные навыки под руководством опытных наставников - преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института», - отметил губернатор.

В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп

В распоряжении групп - специализированные автомобили высокой проходимости, которые оснащены всем необходимым для борьбы с БПЛА.

В регионе провели первый строевой смотр мобильных огневых групп

«Главная задача мобильных огневых групп подразделений БАРС - защита людей и ключевых объектов на границе региона и подступах к областному центру», - подытожил Олег Мельниченко.

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