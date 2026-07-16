17 июля в Пензенской области станет заметно прохладнее

17 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +8...+13 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +14...+19. К ночи на субботу прогнозируется +9...+14, осадки прекратятся.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с, во время грозы его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в эту рабочую неделю Пензенская область попадет под влияние высотного циклона. Температура воздуха станет постепенно понижаться и окажется ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

В старину по погоде 17 июля судили о том, каким окажется 11 августа.