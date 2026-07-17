21 июля проведут богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери

Общество

21 июля проведут богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери
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Во вторник, 21 июля, во всех пензенских храмах будут совершаться богослужения, посвященные Дню Казанской иконы Божией Матери, который был установлен в честь явления иконы в Казани в 1579 году.

В этот же день чествуется Нижнеломовская-Казанская икона Божией Матери.

«Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит богослужения в Казанско-Богородицком Нижнеломовском мужском монастыре (с. Норовка)», - сообщили в епархии.

В понедельник, 20 июля, там пройдет всенощное бдение - с 16:00, продолжительностью 2,5-3 часа.

Во вторник, 21-го числа, в 8:00 начнется Божественная литургия. Она будет идти 2-2,5 часа.

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