На улице Арбековской в Пензе установят знаки ограничения скорости

На улице Арбековской в Пензе изменят схему организации дорожного движения. С соответствующей инициативой выступил глава города Олег Денисов.

«Обратил внимание, с какой скоростью мчатся машины», - рассказал он в своем канале в МАХ, побывав на этом участке в четверг, 16 июля.

Денисов поручил управлению ЖКХ установить дополнительные дорожные знаки, возможно, искусственные неровности, чтобы снизить риски возникновения ДТП.

Ранее сообщалось, что сейчас на Арбековской по многочисленным просьбам местных жителей ведется обустройство тротуара.

Речь идет о правой стороне улицы - в направлении Богословки. Протяженность дорожки составит около 3 километров, ширина - 1,5 метра.