В Пензенской области выберут лучшего шофера автобуса

Общество

В Пензенской области выберут лучшего шофера автобуса
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В четверг, 16 июля, стартовал 2-дневный конкурс профмастерства среди водителей автобусов. По традиции он проводится на площадке рядом с СЗК «Дизель-Арена».

В Пензенской области выберут лучшего шофера автобуса

В состязаниях участвуют 11 человек, уточнили в областном минстрое.

В Пензенской области выберут лучшего шофера автобуса

В первый день они должны продемонстрировать навыки вождения на площадке, выполнив такие фигуры, как «Бокс», «Змейка», «Круг», «Тоннельные ворота», «Колея», «Остановка», «Эстафета», «Стоп». Кроме того, нужно выполнить теоретические задания на знание ПДД.

В Пензенской области выберут лучшего шофера автобуса

Во второй день испытание будет проходить на действующем маршруте.

В Пензенской области выберут лучшего шофера автобуса

Глава регионального минстроя Александр Гришаев, присутствовавший на мероприятии, отметил, что конкурс проводится для повышения престижа профессии водителя общественного транспорта и поддержки лучших специалистов отрасли.

Для победителей и призеров предусмотрены денежные вознаграждения.

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