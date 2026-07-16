В Пензенской области выберут лучшего шофера автобуса

В четверг, 16 июля, стартовал 2-дневный конкурс профмастерства среди водителей автобусов. По традиции он проводится на площадке рядом с СЗК «Дизель-Арена».

В состязаниях участвуют 11 человек, уточнили в областном минстрое.

В первый день они должны продемонстрировать навыки вождения на площадке, выполнив такие фигуры, как «Бокс», «Змейка», «Круг», «Тоннельные ворота», «Колея», «Остановка», «Эстафета», «Стоп». Кроме того, нужно выполнить теоретические задания на знание ПДД.

Во второй день испытание будет проходить на действующем маршруте.

Глава регионального минстроя Александр Гришаев, присутствовавший на мероприятии, отметил, что конкурс проводится для повышения престижа профессии водителя общественного транспорта и поддержки лучших специалистов отрасли.

Для победителей и призеров предусмотрены денежные вознаграждения.