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Общество

В Пензе разрабатывают новый подвозящий маршрут

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В Пензе по просьбам горожан разрабатывается новый подвозящий маршрут. Он соединит микрорайон Газовый и Западную Поляну. Информация прозвучала при обсуждении проблем с маршрутками № 33.

Пассажиры вынуждены подолгу ждать машин, особенно страдают те, кому необходимо попасть с Окружной на Западную.

«Как будете решать вопрос с 33-м? Неоднократно слышали, что выявлены нарушения, каким образом ИП будет выполнять требования перевозок, если на таком огромном маршруте всего две единицы (как вы сами пишете, весь имеющийся состав)?» - поинтересовалась пользовательница на странице регионального минстроя во «ВКонтакте».

Представитель ведомства ответил ей, что в адрес ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» поступили обращения от жителей Газового с просьбой пустить новый подвозящий маршрут, который соединял бы Западную Поляну с улицей Кижеватова, проходя через микрорайон.

«В настоящее время учреждение занимается разработкой соответствующего маршрута с регулируемым тарифом», - заверили в минстрое.

Подвозящие маршруты начали работать в Пензе с 1 июля 2024 года. Сейчас их 5:

- микроавтобусы № 2а ходят от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной;

- маршрут № 6 соединяет Междуречье и Терновский мост;

- микроавтобусы № 26 направляются от ЖК «Илмари» через школу № 62 (корпус на улице Пермской) до улицы Кижеватова;

- по маршруту № 75 машины курсируют между улицами Водопьянова и Мира;

- микроавтобусы № 80 ходят от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» через Пензу-III.

Проезд в них стоит 10 рублей.

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