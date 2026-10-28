29 октября в Засечном перекроют участок улицы Алой

Общество

29 октября в Засечном перекроют участок улицы Алой
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В четверг, 29 октября, в Засечном с 8:00 перекроют участок улицы Алой. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Для транспорта будет недоступен отрезок от Светлой до Олимпийской.

«Маршруты № 130, № 411 при движении с ул. Олимпийской будут направлены на ул. Алую и далее по маршрутам в прямом и в обратном направлении», - уточнили в ГКУ.

29 октября в Засечном перекроют участок улицы Алой

Изменения связаны с технологическим присоединением 3 секций жилого дома (Алая, стр. № 75) к тепловым сетям.

Ориентировочный срок окончания работ - 17:00 4 ноября.

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