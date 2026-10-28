С водителями автобусов № 40 провели инструктаж после жалобы пассажирки

Общество

С водителями автобусов № 40 провели инструктаж после жалобы пассажирки
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Пассажиры, которые садятся в автобусы № 40 на улице Байдукова, пожаловались на работу части водителей. В итоге перевозчика - ООО «Транспорт Пензы» - оштрафовали.

«Автобус № 40 останавливается на Байдукова у проходной завода, не доезжая остановочного павильона. К нему он затем следует уже полным, не оставляя места другим людям. Это бывает обычно в 16:15. Это так полагается по маршруту следования?» - высказала претензию одна из пассажирок.

На обращение отреагировали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Специалисты провели служебное расследование.

Факт подтвердился, на перевозчика наложили взыскание за несоблюдение условий государственного контракта.

«С водительским составом автобусов маршрута № 40 проведен внеплановый инструктаж о соблюдении Правил перевозок пассажиров, а также об обязательной посадке/высадке пассажиров на каждом остановочном пункте при следовании по маршруту», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее в Пензе по жалобам пассажиров наказали перевозчиков с маршрутов № 12 и 29. Горожане обратили внимание, что на маршруте № 12 (Пенза-I - Военный городок № 2) ни в одной машине нет возможности оплачивать проезд картой. В работе маршруток № 29 (Успенский собор - ул. Минская) пассажиров не устроила непредсказуемость: «они едут на конечную, куда заблагорассудится водителю» (на Минскую или на Одесскую).

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