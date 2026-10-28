У 67 пензенцев впервые выявили злокачественные новообразования

В Пензенской области за 9 месяцев 2026 года диспансеризацию прошли более 415 000 жителей. Об этом сообщили в региональном ТФОМС в среду, 28 октября.
Свыше 51 000 человек из названного числа выбрали углубленную диспансеризацию, 132 000 - обследование, направленное на оценку репродуктивного здоровья.
«Профилактические медицинские осмотры были проведены более чем 81 000 взрослого населения региона. Кроме того, особое внимание уделяется здоровью подрастающего поколения: профилактические осмотры прошли 153 000 несовершеннолетних», - уточнили в фонде.
По итогам обследований у пациентов впервые были выявлены:
- болезни системы кровообращения - 5 220 случаев (из них 3 380 - заболевания, связанные с повышенным артериальным давлением);
- нарушения обмена липопротеинов - 1 434;
- сахарный диабет - 658;
- болезни органов пищеварения - 469;
- ожирение - 516;
- болезни мочеполовой системы - 212;
- болезни органов дыхания - 103;
- злокачественные новообразования - 67.
«Все профилактические осмотры и диспансеризация для граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, проводятся абсолютно бесплатно», - напомнили в фонде.