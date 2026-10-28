В мэрии обсудили планы украшения Пензы к Новому году

В среду, 28 октября, в администрации Пензы обсудили подготовку к новогодним праздникам. На встрече присутствовали представители бизнеса.

«Атмосфера торжества создается задолго до боя курантов - с нарядных витрин и улиц, поэтому важно подойти к оформлению города заранее», - отметил глава города Олег Денисов.

Основным местом притяжения традиционно станет центр.

«Новое предложение этого года – организовать фестиваль елок. Если на Московской каждое предприятие поставит около своей входной группы ель, появится настоящая хвойная аллея, которая привлечет большое внимание жителей и гостей города. Для этого можно использовать гирлянды, брендированные шары с указанием своей организации», - пояснил градоначальник.

На Привокзальной площади должны появиться арт-объекты, световые гирлянды, хвойные композиции.

Олег Денисов отметил, что в создании праздничного облика Пензы важны усилия и властей всех уровней, и предпринимателей, и неравнодушных жителей.

В начале октября стало известно, что в этом сезоне подготовка к зимним праздникам должна закончиться раньше обычного - до 1 декабря.

На средства туристического налога планируется приобрестидополнительные украшения, которые создадут праздничное настроение у горожан. Кроме того, на портале госзакупок уже появилась информация о монтаже 38 светодиодных елочек разной высоты на общую сумму 588 300 рублей.