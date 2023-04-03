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Общество

Пензенцы могут показывать врачам родинки не выходя из дома

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В Пензенской области хотят выявлять рак кожи (меланому) на ранних стадиях. Для этого онкологический диспансер запустил проект «Здоровая кожа».

Его суть такова: если человека беспокоят образования на коже, родинки (фиксируются увеличение размеров, неприятные ощущения, зуд, покалывание, жжение и т. д.), ему нужно заполнить форму по ссылке penzaonco.ru/project-healthy-skin, указав все обязательные данные, и направить фотографию образования с линейкой рядом (хорошего качества) на почту onko.dispanser58@mail.ru, подписав свои фамилию, имя и отчество.

Врачи посмотрят материалы и, если заподозрят опухолевый процесс, пригласят пациента на прием, сообщили в областном минздраве.

«Меланома - это самая агрессивная из всех известных на сегодняшний день форм рака. Эта опухоль быстро дает метастазы, даже при очень маленьких размерах. После выявления метастаз меланому считают практически неизлечимой. При раннем выявлении данного заболевания, по оценкам специалистов, выживаемость составляет 90-95%», - пояснил главный внештатный онколог областного минздрава Евгений Синев.

Причин появления рака кожи много: ультрафиолетовое излучение, солнечные ожоги, наследственность, больше количество невусов на теле и др. Наиболее подверженными риску заболевания считаются люди старше 50 лет с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами.

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