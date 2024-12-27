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Общество

Пензенцы смогут получить консультацию онколога на автовокзале

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С пятницы, 10 января, в Пензе снова начнут проводить профилактическую акцию «Онкодесант». Любой желающий сможет пройти комплексное обследование на площадке центра здоровья, сделать дерматоскопию (осмотр родинок и других образований на коже с помощью прибора, создающего многократное увеличение. - Прим. ред.) и получить консультацию онколога.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 на 2-м этаже здания автовокзала (ул. Луначарского, 1а).

В течение 3 месяцев такие акции будут проводиться еженедельно по пятницам в это же время: 7, 24, 31 января; 7, 14, 21, 28 февраля; 7, 14, 21, 28 марта.

«В данной локации нам удается привлечь внимание к проблеме рака не только городских, но и сельских жителей Пензенской области, поскольку пензенский автовокзал осуществляет регулярное транспортное сообщение со всеми муниципальными образованиями региона. Осмотр кожи, пальпация лимфатических узлов, щитовидной железы, молочной железы, осмотр кожных новообразований - основные методы скрининга по выявлению рака визуальных локализаций», - пояснила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Пензенской области Ирина Пузракова.

За 11 месяцев 2024 года в регионе в ходе диспансеризации было впервые выявлено 778 случаев рака. «206 случаев (26%) - рак кожи и еще 327 случаев (42%) рака других локализаций, относящихся к визуальным, т. е. видимым невооруженным глазом», - уточнили в минздраве.

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