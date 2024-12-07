В Кузнецке установили главную городскую елку

07.12.2024 | 15:12

В субботу, 7 декабря, в Кузнецке на площади установили новогоднюю елку. Дерево высотой 11 метров подарил городу житель Южного микрорайона.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский. Ель спилили работники «Зеленого города», на площадь ее доставил транспорт ООО «Стройзаказ». В пути новогоднюю красавицу сопровождали инспекторы ДПС.

Дерево установили в специальную трубу. В ближайшее время сотрудники творческого центра «Родина» приступят к его украшению, декор закуплен.

В Пензе главная елка - искусственная 25-метровая каркасная уральская сосна. Ее монтаж начался 6 ноября и уже завершился.

В Кузнецке ежегодно устанавливают живую ель, поиски подходящего дерева начинают загодя. В начале января 2023-го дерево не устояло под порывами сильного ветра и рухнуло. В ЧП никто не пострадал. После этого глава города поручил основательнее готовиться к Новому году.